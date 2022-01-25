В России подтверждено 5 889 случаев "Омикрона"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России подтверждено 5 889 случаев заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант коронавируса выявили в 68 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

По ее словам, почти 90% зараженных "Омикроном" заболели внутри страны. При этом 70% заболевших не были привиты от COVID-19.

"Это очень высокий удельный вес, который показывает, что наличие иммунитета поствакцинального или постинфекционного защищает в значительной степени и от нового развивающегося варианта коронавируса", – подчеркнула Попова.

Она также добавила, что удельный вес "Дельты" в различных субъектах России сохраняется на высоком уровне. На сегодняшний день, по словам Поповой, заразиться можно как "Дельта"-штаммом, так и "Омикроном".

Ранее врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона". Он призвал москвичей не паниковать, а оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ не нужно, достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.

