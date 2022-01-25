Вирусолог спрогнозировал предельный возраст вакцинации детей от COVID-19 в России

Центр имени Гамалеи получил разрешение на клинические испытания вакцины "Спутник М" от COVID-19 для детей в возрасте до 11 лет. Вариант этого препарата для подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже зарегистрировали, он поступает в российские регионы для использования. Разбираемся, какие противопоказания будут у детской вакцины от коронавируса и сделают ли ее для грудничков.



Детские испытания

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник М" ("Гам-КОВИД-Вак М") для детей. Две дозы будут вводить детям внутримышечно.

До конца 2023 года проведут три фазы клинических исследований. Препарат будут испытывать в Москве – в Сеченовском медицинском университете, а также в детской Морозовской больнице и детской больнице имени Башляевой. В исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов.

Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков с 12 до 15 лет будут прививать только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется согласие самого ребенка. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.



Зарубежный опыт

В ряде стран мира уже прививают не только подростков, но и детей. В ноябре 2021 года вакцинация от COVID-19 детей от 5 до 11 лет началась в США и Израиле. Минздрав Канады также в ноябре одобрил использование вакцины для детей от 5 до 11 лет против коронавируса от Pfizer/BioNTech.

В декабре сразу несколько стран Евросоюза, включая Италию, Испанию, Грецию и Венгрию, начали прививать детей от COVID-19. Первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет, стала Коста-Рика. Вакцинировать их должны начать в марте 2022 года.

Между тем Всемирная организация здравоохранения в декабре 2021 года не рекомендовала проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса. В организации заявили, что бремя серьезных заболеваний среди детей и подростков является низким, а также что до сих пор не достигнут широкий охват во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний.

Риски для детей

Побочные эффекты у детей при вакцинации от COVID-19 ожидаются такие же, как и у взрослых, рассказал Москве 24 вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Основные побочные эффекты – это температура, гриппоподобный синдром, боль в месте укола в плече. Вакцина "Спутник М" для детей – это вакцина с уменьшенной дозой, поэтому она "мягче", от нее меньше побочных эффектов. Но поскольку дети весят практически кратно меньше взрослых, поэтому, вероятно, вакцина вызовет такое же количество возможных побочных эффектов.

Вирусолог подчеркнул, что COVID-19 болеют как взрослые так и дети, в первую очередь нужно думать о рисках от самой инфекции, а не от вакцины. По его мнению, в России не будут прививать детей младше четырех лет в будущем.

"Вакцины против COVID-19 для детей школьного возраста точно разработают. Следующий шаг – это препарат для детей от четырех лет, такие вакцины тоже, скорее всего, сделают. В этот возрастной диапазон попадает большое количество детей, которые ходят в детские сады и ясли. Опускаться ниже можно, но я не думаю, что дело дойдет до грудничков – это крайняя мера. В случае с COVID-19, я думаю, в России максимально опустятся до четырех лет", – сказал специалист.

Волчков добавил, что считает устаревшей систему поступенчатой регистрации вакцин для детей после прохождения испытаний на взрослых и подростках.

"Это позволяет адаптировать дозы для детей и уменьшить возможные побочные эффекты, выяснить всю опасность сначала на взрослых. Но я большой рациональности в этом не вижу. Если сопоставить возможные риски от вакцинации и понесенный ущерб здоровья только детей от COVID-19, мне кажется, эти риски просто несопоставимы. Не нужно забывать, что дети являются частью системы переноса, а значит, приводят к летальности пожилых людей, их бабушек и дедушек", – добавил Волчков.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Нужно менять нормативную систему и одновременно разрабатывать вакцины как для взрослых, так и для всех возрастных групп. Крайне консервативная система проведения клинических испытаний для вакцин показывает свою неэффективность. Сейчас уже очевидно, что данные клинических испытаний фактически бессмысленны, потому что они будут одобрены для детей до 11 лет где-нибудь в июне, что нерационально.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет должны будут начаться в ближайшее время.