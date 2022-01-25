Вирусолог спрогнозировал предельный возраст вакцинации детей от COVID-19 в России

Центр имени Гамалеи получил разрешение на клинические испытания вакцины "Спутник М" от COVID-19 для детей в возрасте до 11 лет. Вариант этого препарата для подростков в возрасте от 12 до 17 лет уже зарегистрировали, он поступает в российские регионы для использования. Разбираемся, какие противопоказания будут у детской вакцины от коронавируса и сделают ли ее для грудничков.
Детские испытания
Минздрав России разрешил Центру имени Гамалеи провести клинические испытания вакцины от коронавируса "Спутник М" ("Гам-КОВИД-Вак М") для детей. Две дозы будут вводить детям внутримышечно.
До конца 2023 года проведут три фазы клинических исследований. Препарат будут испытывать в Москве – в Сеченовском медицинском университете, а также в детской Морозовской больнице и детской больнице имени Башляевой. В исследовании примут участие 2,2 тысячи пациентов.
Ранее в России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков с 12 до 15 лет будут прививать только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется согласие самого ребенка. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
Зарубежный опыт
В ряде стран мира уже прививают не только подростков, но и детей. В ноябре 2021 года вакцинация от COVID-19 детей от 5 до 11 лет началась в США и Израиле. Минздрав Канады также в ноябре одобрил использование вакцины для детей от 5 до 11 лет против коронавируса от Pfizer/BioNTech.
В декабре сразу несколько стран Евросоюза, включая Италию, Испанию, Грецию и Венгрию, начали прививать детей от COVID-19. Первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей от 5 до 11 лет, стала Коста-Рика. Вакцинировать их должны начать в марте 2022 года.
Между тем Всемирная организация здравоохранения в декабре 2021 года не рекомендовала проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса. В организации заявили, что бремя серьезных заболеваний среди детей и подростков является низким, а также что до сих пор не достигнут широкий охват во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний.
Риски для детей
Побочные эффекты у детей при вакцинации от COVID-19 ожидаются такие же, как и у взрослых, рассказал Москве 24 вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Вирусолог подчеркнул, что COVID-19 болеют как взрослые так и дети, в первую очередь нужно думать о рисках от самой инфекции, а не от вакцины. По его мнению, в России не будут прививать детей младше четырех лет в будущем.
"Вакцины против COVID-19 для детей школьного возраста точно разработают. Следующий шаг – это препарат для детей от четырех лет, такие вакцины тоже, скорее всего, сделают. В этот возрастной диапазон попадает большое количество детей, которые ходят в детские сады и ясли. Опускаться ниже можно, но я не думаю, что дело дойдет до грудничков – это крайняя мера. В случае с COVID-19, я думаю, в России максимально опустятся до четырех лет", – сказал специалист.
Волчков добавил, что считает устаревшей систему поступенчатой регистрации вакцин для детей после прохождения испытаний на взрослых и подростках.
"Это позволяет адаптировать дозы для детей и уменьшить возможные побочные эффекты, выяснить всю опасность сначала на взрослых. Но я большой рациональности в этом не вижу. Если сопоставить возможные риски от вакцинации и понесенный ущерб здоровья только детей от COVID-19, мне кажется, эти риски просто несопоставимы. Не нужно забывать, что дети являются частью системы переноса, а значит, приводят к летальности пожилых людей, их бабушек и дедушек", – добавил Волчков.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет должны будут начаться в ближайшее время.
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