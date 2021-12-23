ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков от COVID-19

Фото: depositphotos/diegograndi

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации, распространенном в среду, 22 декабря, передает ТАСС.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и поскольку не достигнут широкий охват во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний", – говорится в документе.

На брифинге в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус указал на отсутствие равенства в распределении вакцин в мире. По его словам, в то время как некоторые страны сейчас осуществляют всеобщие бустерные программы, только половина государств смогли достичь установленного 40% уровня вакцинации населения до конца года.

Гебрейесус также допустил, что 2022 год может поставить точку в борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, сейчас главное – применить эффективные средства и устранить неравенство в распределении вакцин.