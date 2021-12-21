Врач спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врач и телеведущий Александр Мясников составил прогноз по коронавирусу на 2022 год.

По его словам, в России волны коронавируса вероятны в феврале-апреле и июле-сентябре. Ожидается, что максимальное число заболевших будет варьироваться в пределах 50–80 тысяч человек.

Мясников предположил, что вакцинация будет более распространенным явлением и снизит смертность от COVID-19 до 1%.

"Будут появляться все новые вакцины, по эффективности сходные с вакцинами от гриппа, но двух- и трехкратного в год введения. <...> Вакцины взаимно признаем и мы, и Запад", – написал врач в личном телеграм-канале.

Также, по мнению Мясникова, в новом году россияне свыкнутся с необходимостью носить средства защиты.

"Весь год проведем в масках не потому, что они такие эффективные, а потому, что так надо", – добавил он.

Помимо этого, врач заявил о риске появления новых вариантов коронавируса. Предполагается, что штаммы будут более заразными, но все более безобидными.

При этом медик подчеркнул, что написал свой прогноз в шутку.

"Не воспринимайте написанное всерьез! Но по итогу все будет хорошо!" – заключил он.

Накануне в Минздраве России утвердили национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в который включили и вакцинацию от коронавируса.