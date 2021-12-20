"Омикрон" распространяется быстрее других штаммов и заражает привитых – ВОЗ

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о подтверждениях того, что штамм коронавируса "Омикрон" распространяется быстрее других и заражает привитых и выздоровевших. Об этом пишет РИА Новости.

"Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "Дельта", более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", – отметил Гебрейесус.

Он добавил, что число смертей от коронавируса в текущем году превышает 3,3 миллиона человек. Данный показатель превышает количество смертей в прошлом году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Ранее ученые из Кембриджского института терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний выяснили, что новый вариант коронавируса "Омикрон" медленнее поражает легкие человека по сравнению с другими штаммами.

Исследователи подчеркнули, что этот штамм не вызывает у заразившихся тяжелого течения болезни. При этом они призвали не расслабляться в борьбе с инфекцией, потому что "Омикрон" начал успешнее других вариантов обходить иммунитет людей.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

