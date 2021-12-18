Мясников рассказал о главной ошибке при заражении коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Людям с диагнозом коронавирус нельзя лечиться самостоятельно и принимать кроворазжижающие препараты. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"COVID-19 вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится и коронавирусная пневмония с определенным процентом смертности", – пояснил он.
По словам специалиста, больным коронавирусом, которые страдают от острых респираторных заболеваний, нельзя принимать ряд лекарственных препаратов, в числе которых разжижающие кровь, если не наблюдается воспаление легких.
Мясников предупредил, что из-за безрассудного приема препаратов без предписания специалистов может начаться нарушение мозгового кровообращения, а также желудочно-кишечные кровоизлияния.
Врач также призвал не лечиться стероидными гормонами, которые предназначены только для интубированных пациентов.
Ранее Мясников рассказал, чем опасна одышка после COVID-19. По его словам, проявление подобного состояния может быть признаком развития миокардита.
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