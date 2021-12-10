В РФ могут изменить рекомендации по лечению COVID-19 после изучения "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению коронавируса будут приниматься после изучения нового "Омикрон"-штамма. Об этом в пятницу, 10 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы изучим все особенности, (информацию. – Прим. ред.), в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует", – приводит слова главы Минздрава РФ ТАСС.
Ранее Мурашко сообщил, что у вернувшихся из ЮАР россиян, у которых был выявлен "Омикрон"-штамм, болезнь протекает в легкой форме. Он подтвердил, что пока в России зарегистрированы только два случая заражения новой разновидностью вируса. Данные других пассажиров, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются.
Пациенты с "Омикроном" почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса. Об этом ранее рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Она также добавила, что симптомы нового штамма могут развиваться намного быстрее, чем при "Дельте".
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