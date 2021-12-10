Биолог допустил, что "Омикрон" спровоцирует новую волну COVID-19 в России

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Каждый завоз нового штамма коронавируса "Омикрон" в Россию может оказаться решающим и ускорить начало нового пика эпидемии. Такое мнение выразил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

"Наша работа с "Дельтой" показывает, что число завозов на ранней стадии возникновения и распространения нового варианта было небольшое. <...> Сначала вам кажется, что рост происходит не очень быстро. <...> А после он начинает расти лавинообразно, очень быстро. На самом деле это все тот же самый экспоненциальный процесс, просто он на ранней стадии только набирает силу", – сказал эксперт в интервью газете "Известия".

Биолог не исключил, что "Омикрон" может достаточно быстро вытеснить из России "Дельта"-штамм, судя по тому, какую динамику он показывает в ЮАР и Великобритании. Базыкин подчеркнул, что "Дельта" буквально за один месяц вытеснила из РФ все предыдущие варианты коронавируса.

"Если у нас будет реализовываться такой же сценарий, какой реализуется сейчас в Южной Африке и в Великобритании, то у нас будет то же самое", – сказал он.

Ранее у девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, ПЦР-тест показал положительный результат. На следующий день у двух из них подтвердили штамм "Омикрон". Этот случай стал первым выявлением новой разновидности коронавируса в России.

Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у этих пациентов болезнь протекает в легкой форме. Он также добавил, что данные других пассажиров, прилетевших тем же рейсом, пока расшифровываются.