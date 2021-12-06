В России выявили первые случаи заражения "Омикрон"-штаммом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили штамм "Омикрон". Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Всего коронавирусом болеют 10 приехавших.

"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "Омикрон", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжаются обследования других пациентов, Роспотребнадзор контролирует ситуацию. Также отмечается, что возвращающиеся из ЮАР в РФ граждане проходят тестирование на границе в момент прилета. Их осматривают и размещают в специально подготовленные обсерваторы.

До этого в ВОЗ сообщили, что новый штамм "Омикрон" выявлен в 38 странах мира, однако "Дельта" остается доминантным вариантом COVID-19. О появлении нового опасного штамма коронавируса B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Специалисты предположили, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом.

Всемирная организация здравоохранения обозначила новую мутацию греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

На прошлой неделе Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса. При его разработке рекомендовано обратить особое внимание на повышение эффективности тест-систем и вакцин для профилактики COVID-19, поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, обновление методических рекомендаций по лечению больных с коронавирусом, а также привлечение дополнительных работников.