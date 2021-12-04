Российским туристам, прилетевшим из ЮАР, предстоит двухнедельный карантин

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Российских туристов, прилетевших из ЮАР, отправляют на две недели в обсерватор в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва".
Отмечается, что россиян изолируют в независимости от результата ПЦР-тестов и наличия документов о вакцинации.
На борту рейса, приземлившегося в аэропорту Домодедово, также находились члены отряда антарктической экспедиции из Уральского федерального университета (УрФУ), занимавшиеся поиском метеоритов в Антарктиде. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
"Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", – говорится в сообщении.
О том, что российские ученые не могут выехать из ЮАР, стало известно 29 ноября. На следующий день в вузе сообщили, что отряд вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря и прибудет в Россию на следующий день.
Граждане РФ застряли в ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с этой страной, из-за чего в ЮАР остались несколько сотен российских туристов.
При участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы. Один из них вылетел в столицу 3 декабря.
Билеты на вывозные рейсы из ЮАР стоят дороже 100 тыс рублей
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