Российским туристам, прилетевшим из ЮАР, предстоит двухнедельный карантин

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Российских туристов, прилетевших из ЮАР, отправляют на две недели в обсерватор в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва".

Отмечается, что россиян изолируют в независимости от результата ПЦР-тестов и наличия документов о вакцинации.

На борту рейса, приземлившегося в аэропорту Домодедово, также находились члены отряда антарктической экспедиции из Уральского федерального университета (УрФУ), занимавшиеся поиском метеоритов в Антарктиде. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

"Самолет из Эфиопии, где команда ученых сделала пересадку для возвращения из ЮАР, совершил посадку в аэропорту "Домодедово", – говорится в сообщении.

О том, что российские ученые не могут выехать из ЮАР, стало известно 29 ноября. На следующий день в вузе сообщили, что отряд вылетит из разных аэропортов в Кейптауне и Йоханнесбурге 3 декабря и прибудет в Россию на следующий день.

Граждане РФ застряли в ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с этой страной, из-за чего в ЮАР остались несколько сотен российских туристов.

При участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала для них коммерческие рейсы. Один из них вылетел в столицу 3 декабря.