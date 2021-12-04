Чартерный рейс с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рейс ET 760 Ethiopian Airlines с россиянами из ЮАР приземлился в московском аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Граждане РФ застряли в ЮАР после обнаружения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. В конце ноября большинство мировых авиакомпаний приостановили авиасообщение с этой страной, из-за чего в ЮАР остались несколько сотен российских туристов.

Часть из них покинула страну самостоятельно. Для остальных при участии посольств и генконсульств России эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines организовала коммерческие рейсы. Один из них вылетел в столицу 3 декабря.