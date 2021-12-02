Более 100 россиян вылетят из ЮАР в Москву 3 декабря

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Свыше 100 россиян вылетят из Кейптауна и Йоханнесбурга в Москву чартерным рейсом 3 декабря. Маршрут пройдет через столицу Эфиопии. Об этом сообщает РИА Новости.

Коммерческий рейс Ethiopian Airlines Кейптаун – Аддис-Абеба – Москва организован специально для вывоза туристов, оставшихся в ЮАР из-за отмены авиасообщения.

"Так как у них на ближайшие рейсы были практически выкуплены все билеты, нам удалось убедить авиакомпанию увеличить провозную емкость (поставить более вместительные воздушные суда) на рейсах Кейптаун – Аддис-Абеба (3 декабря) и Аддис-Абеба – Москва (3 и 6 декабря), чтобы этими рейсами смогло воспользоваться максимальное возможное количество наших граждан, у которых были обратные билеты других перевозчиков, отменивших рейсы в ЮАР", – рассказали в посольстве.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могут покинуть ЮАР из-за ограничения авиасообщения со страной, где обнаружили новый штамм коронавируса "Омикрон".

