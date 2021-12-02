РФ ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Россия ввела двухнедельный карантин для граждан, которые прибывают из ЮАР и граничащих с ней стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио КП.
"Таких людей совсем немного, по данным Ростуризма и нашего МИД, это несколько сотен находящихся в ЮАР", – сказала Попова.
По ее словам, в ЮАР невысокий уровень иммунизации от коронавируса.
"В Африке привито чуть больше 25% населения, то есть уровень иммунизации очень невысокий, в Южной Африканской Республике, в целом в Африке, – это 6% всего населения, поэтому там сегодня полигон для возможных мутаций – это совершенно очевидно", – рассказала глава Роспотребнадзора.
О появлении нового штамма сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ выразили беспокойство множеством мутаций, которые имеет новая разновидность инфекции.
Врачи в ЮАР на данный момент отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Одним из ключевых симптомов заражения специалисты называют повышенное чувство усталости.
Россиянам рассказали, как в мире реагируют на новый штамм коронавируса
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