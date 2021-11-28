В ЮАР рассказали, для кого наиболее опасен новый штамм коронавируса – СМИ

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Врачи в ЮАР отмечают высокую скорость распространения "Омикрон"-штамма коронавируса среди молодых людей до 30 лет. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии", – рассказал один из собеседников издания, замглавы отделения интенсивной терапии больницы Соуэто Рудо Матива.

По его словам, примерно в 65% случаев пациенты не вакцинированы, а большинство остальных привиты лишь первой дозой вакцины. Если нынешние темпы заболеваемости продолжат расти, то больницы окажутся переполненными, как в период появления штамма "Дельта", заключил медик.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Тогда генетик Франсуа Баллу предположил, что "Омикрон" мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

