Джонсон заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" может передаваться между вакцинированными

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Новый штамм коронавируса "Омикрон" может передаваться между полностью вакцинированными людьми. Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Он подчеркнул, что пока ученые многое не знают о новом варианте коронавируса, однако специалисты получают все больше информации.
"Похоже на то, что "Омикрон" распространяется очень быстро и может передаваться между людьми, получившими обе дозы вакцины", – цитирует Джонсона ТАСС.
Он также рассказал, что Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих. Тестирование необходимо будет пройти к концу второго дня после прибытия, а после самоизолироваться до получения отрицательного результата.
"Помимо тех мер, которые мы сейчас принимаем, чтобы найти тех, кто за последние 10 дней побывал в странах повышенного риска, мы также потребуем изолироваться всех контактировавших с теми, у кого есть подозрение на заражение штаммом "Омикрон", – рассказал премьер-министр.
Джонсон подчеркнул, что самоизоляция будет длиться 10 дней вне зависимости от вакцинации.
Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.
Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.
В Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса
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