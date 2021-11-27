Глава Всемирной медицинской ассоциации сравнил новый штамм коронавируса с Эболой

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Новый вариант коронавируса "Омикрон" может быть таким же опасным, как и Эбола. Об этом заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.

Кроме того, эксперт опасается, что новый штамм может стать таким же заразным, как и "Дельта"-вариант.

Монтгомери считает, что пока нет данных о рисках "Омикрона", однако уже можно предположить, что он распространяется очень быстро. Эксперт подчеркнул, что в начале пандемии мир не оценил масштабы COVID-19.

"Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился "Дельта"-штамм – крайне заразный", – цитирует Монтгомери РИА Новости.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.

