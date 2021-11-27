В Великобритании выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон"

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Два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявили в Великобритании. Об этом заявил глава Минздрава Саджид Джавид.

"Один – в Челмсфорде, другой – в Ноттингеме", – сказал Джавид в эфире Sky News.

По его словам, зараженные самоизолировались вместе с семьями.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.

