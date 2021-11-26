В РФПИ заявили о возможности адаптировать "Спутник V" под новый штамм COVID-19

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Российскую вакцину "Спутник V" можно быстро адаптировать к новому варианту штамма, который был обнаружен недавно в Южной Африке и Ботсване, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев RT.

По его словам, "Спутник V" – самая эффективная вакцина на сегодняшний день против всех вариантов мутаций вируса.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное совещание, посвященное новому штамму коронавируса. По информации источников издания, эксперты организации планируют решить, является ли новая мутация вызывающей беспокойство или интерес.

Сообщении о том, что был выявлен новый штамм COVID-19, появилось 25 ноября. Случай заболевания штаммом B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

