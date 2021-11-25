ВОЗ созывает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса – СМИ

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание, посвященное новому штамму коронавируса из ЮАР и Ботсваны. Мероприятие состоится в пятницу, 26 ноября, утверждает газета Financial Times.
"На встрече будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2", – сообщается в материале.
По информации источников издания, эксперты организации планируют решить, является ли новая мутация вызывающей беспокойство или интерес.
Как рассказал корреспондентам газеты директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра, он оповестил официальные лица ВОЗ о новом штамме еще на прошлой неделе. После этого было принято решение созвать экстренное совещание.
Как пояснил эксперт, порядка 90% случаев коронавируса, обнаруженного в провинции ЮАР Гаутенг, пришлись на новый штамм заболевания.
Ранее случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южно-Африканской Республике. Местные исследователи не смогли точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса.
До этого об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
В частности, вирусолог Том Пикок выразил мнение, что новый штамм может быть хуже уже всех известных.
17 ноября исполнилось два года со дня выявления нулевого пациента с COVID-19
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