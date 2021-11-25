Новый опасный штамм коронавируса выявили в ЮАР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает телеканал eNCA.
Исследователи из ЮАР пока не могут точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса.
Отмечается, что к настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Вирусолог Том Пикок полагает, что новый штамм может быть хуже уже всех известных.
17 ноября исполнилось два года со дня выявления нулевого пациента с COVID-19
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