Израиль запретил посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за нового штамма коронавируса

Фото: depositphotos/dnaveh

Власти Израиля утвердили запрет на посещение ЮАР и еще шести стран Африки из-за обнаружения в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление канцелярии израильского премьера Нафтали Беннета.

В материале утверждается, что решение о внесение стран в список запрещенных для посещения было принято на совещании с участием премьер-министра.

"Принято решение внести в категорию "красных стран" ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини", – сообщили в канцелярии.

Там отметили, что граждане указанных стран также не смогут посетить израильскую территорию.

Ранее Великобритания временно прекратила авиасообщение с ЮАР и еще пятью африканскими странами после сообщений о выявлении в регионе нового штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.

До этого СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное совещание, посвященное новому штамму коронавируса из ЮАР и Ботсваны. Мероприятие состоится в пятницу, 26 ноября.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529 был выявлен в Южно-Африканской Республике накануне. Местные исследователи не смогли точно определить, будут ли имеющиеся на сегодняшний день вакцины эффективны против данной разновидности коронавируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 ранее сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

В частности, вирусолог Том Пикок выразил мнение, что новый штамм может быть хуже уже всех известных.