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В мире

16:15

В Германии выявили первого зараженного "Омикрон"-штаммом коронавируса

за рубежом

Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о предположительном первом случае заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в Германии. Об этом он написал в Twitter.

"Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьезные", – заявил политик.

Клозе добавил, что заболевшего направили на изоляцию.

Также сообщается о возможном случае заражения новым штаммом коронавируса в Чехии. Предположительный носитель побывал в Намибии, после чего вернулся в Чехию через ЮАР и Дубай.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Европе

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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