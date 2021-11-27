В Германии выявили первого зараженного "Омикрон"-штаммом коронавируса

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Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о предположительном первом случае заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в Германии. Об этом он написал в Twitter.

"Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для "омикрона". Подозрения весьма серьезные", – заявил политик.

Клозе добавил, что заболевшего направили на изоляцию.

Также сообщается о возможном случае заражения новым штаммом коронавируса в Чехии. Предположительный носитель побывал в Намибии, после чего вернулся в Чехию через ЮАР и Дубай.

Случай заболевания штаммом коронавируса B.1.1.529, который потенциально может быть более опасным, чем "Дельта"-штамм, был выявлен в Южно-Африканской Республике. В связи с этим состоялось экстренное совещание Всемирной организации здравоохранения.

Авиасообщение с ЮАР и рядом других стран уже прекратили Великобритания и Израиль. Кроме того, соответствующее решение приняли в России и США.