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В мире

26 ноября, 22:57

Байден ограничил авиасообщение с 8 странами Африки из-за нового штамма ковида

за рубежом

Фото: SASCHA STEINBACH/EPA/ТАСС

С 29 ноября США ограничат авиасообщение с восемью странами Африки из-за распространения нового штамма коронавируса. Об этом заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.

"В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран. Эти новые ограничения вступят в силу с 29 ноября", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

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