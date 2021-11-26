В ВОЗ оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

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Новый штамм коронавируса B.1.1.529 вызывает беспокойство, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

"У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

