Пациентка с новым штаммом коронавируса прибыла в Бельгию из Египта

Фото: Depositphotos/Tadzo

Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст рассказал, что пациентка с новым "южноафриканским" вариантом коронавируса прибыла из Египта. Об этом специалист сообщил на своей странице в Twitter.

"В Бельгии подтвержден случай нового варианта B.1.1.529 у пассажира, вернувшегося из Египта. Первые симптомы были выявлены 22 ноября", – говорится в публикации эксперта.

Ранее сообщалось, что новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.