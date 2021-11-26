Вирусолог рассказал о вероятности распространения нового штамма коронавируса по миру

Фото: ТАСС/Вадим Ахметов
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 заразен и опасен, однако он может не распространиться по всему миру, заявил вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн News.ru.
"Похожих штаммов – заразных и опасных – выявлено немало, но ни один из них по-настоящему серьезно не распространен по миру. Есть ли у него потенциал распространиться по миру, мы не знаем, это нельзя исключать", –подчеркнул Альтштейн.
По его словам, новый штамм нуждается в изучении. Однако, заметил эксперт, запугивать им людей не следует.
Он также рассказал, что "Спутник V" защищает от любого штамма. При этом Альтштейн напомнил, что на "Дельта"-штамм вакцина действует слабее, чем на "уханьский" вариант. Воздействие "Спутника V" на новый штамм пока не изучено.
Новый штамм с научным названием B.1.1.529 имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам. К настоящему времени выявлено 10 случаев заболевания штаммом B.1.1.529: в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Генетик Франсуа Баллу предположил, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.
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