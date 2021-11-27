В ВОЗ выдвинули теорию происхождения "Омикрон"-штамма коронавируса

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В настоящий момент неизвестно, каким образом возник штамм, однако специалисты рассматривают гипотезу об изменении вируса в организме человека с ослабленным иммунитетом. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове в интервью Financial Times.

Она отметила, что не нужно допускать дискриминации стран, в которых выявляют новый вариант коронавируса. По ее словам, необходимо взвешивать риски и не забывать про распространенный в мире "Дельта-штамм".

Ван Керкхове рассказала, что для выявления новых вариантов вируса нужно тщательнее следить за изменениями его генетического кода. Она также допустила сравнение текущей ситуации с периодом декабрь 2019 – январь 2020 года, когда COVID-19 начал распространяться по миру.

В ВОЗ также призвали граждан не поддаваться паническим настроениям.

О появлении нового штамма коронавируса сообщили британские ученые. Они рассказали, что новый вариант имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Тогда генетик Франсуа Баллу предположил, что "Омикрон" мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например с ВИЧ или СПИДом.

