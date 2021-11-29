Врачи оценили вероятность распространения "Омикрон"-штамма коронавируса в России

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил вероятность распространения "Омикрон"-штамма коронавируса в России. Он предположил, что данная мутация вызовет очередную волну заболеваемости через два-три месяца, сообщает "Газета.ру".
"Омикрон" к нам придет с точностью до 100%. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом конца зимы – весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придет! И есть у нас всего два-три месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны", – отметил Мясников.
По его мнению, готовиться к очередной волне коронавируса необходимо уже сейчас. Однако специалист призвал не запугивать население "апокалиптическими сценариями", вместо этого следует тщательно проработать план борьбы с новым штаммом.
В настоящий момент, по словам Мясникова, первоочередными задачами являются завершение вакцинации россиян по первому кругу, а также подготовка больниц и служб перевозки инфекционных больных для нового потока заболевших.
Особую опасность новый штамм представляет для граждан с иммунодефицитом. Эту категорию населения необходимо вакцинировать в обязательном порядке, подчеркнул врач.
В свою очередь, эндокринолог Зухра Павлова заявила, что опасаться "Омикрон"-штамма необходимо, но в той же степени, что и других опасных заболеваний.
"Мы же знаем, что при укусе собаки надо очень быстро сделать укол от бешенства. Это разумная защита. Вот точно так же надо вести себя и в ситуации с коронавирусом", – цитирует Павлову радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт напомнила о главных и эффективных мерах предосторожности: вакцинация, социальная дистанция, маски, мытье рук.
"Пожалуйста, бойтесь заболеть. Делайте все, чтобы зараза вас не достала. И если так сложилось, что вы еще не вакцинировались, это можно сделать сейчас, когда "Дельта" пошла вниз, а новый вирус еще не распространился. Потом выбрать время будет очень сложно", – подчеркнула врач.
Ранее в Центре имени Гамалеи порекомендовали не поднимать панику из-за "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению руководителя лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра Владимира Гущина, меры профилактики остаются прежними: вакцинация, ревакцинация и ношение масок.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
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