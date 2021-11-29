ВОЗ не исключила глобального распространения "Омикрон"-штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения не исключила возможности серьезных последствий в случае возникновения крупной вспышки COVID-19, вызванной "Омикрон"-штаммом. Об этом сообщает Reuters.

ВОЗ сочла вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса крайне высокой, а последствия, к которым способна привести новая вспышка, – весьма серьезными.

"У штамма "Омикрон" беспрецедентное количество спайковых мутаций, некоторые из которых вызывают озабоченность в связи с их потенциальным воздействием на траекторию пандемии. Общий глобальный риск, связанный с новым вариантом штамма "Омикрон", оценивается как очень высокий", – заявили в ВОЗ.

В свою очередь, генеральный секретарь Германского общества иммунологии Карстен Ватцль предположил, что "Омикрон"-штамм может оказаться более заразным, чем известные ранее варианты.

По мнению специалиста, образоваться такой штамм мог у пациента с ВИЧ или другими иммунодефицитными состояниями, поскольку в организме человека с ослабленной иммунной системой вирус способен размножаться в течение многих недель.

"Во время этого процесса иногда возможно возникновение отдельных мутаций, которые, пожалуй, не принесут преимуществ вирусу, но которые все еще могут продолжать размножаться из-за отсутствия контроля со стороны иммунной системы", – пояснил Ватцль.

По его мнению, все это может привести к появлению дополнительных мутаций, которые в будущем принесут возможное преимущество в комбинации. Уже выявленные мутации "Омикрон"-штамма связаны с более высокой возможностью передачи и иммунодефицитом. Вместе с тем существует множество мутаций, значение которых до сих пор неясно.

"Даже если мы знаем или можем оценить результат действия отдельных мутаций от других вариантов, в настоящее время непонятно, какие последствия будет иметь эта комбинация мутаций", – подчеркнул Ватцль.

По мнению генсека Германского общества иммунологии, предотвратить распространение модифицированных вариантов, подобных штамму "Омикрон", позволит своевременное выявление людей с ослабленной иммунной системой и их последующая изоляция до полного выздоровления.

"Потому что, даже если вирус сильно мутирует у такого человека, по-настоящему опасна только передача видоизмененного вируса", – заключил иммунолог.

Об опасности штамма B.1.1.529 ранее сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ выразили беспокойство множеством мутаций, которые имеет новая разновидность инфекции.