Мишустин выступил против отказа от бюджетного правила

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил против предложения одного из парламентариев отказаться от бюджетного правила и накоплений Фонда национального благосостояния. Его слова передает РБК.

"Это момент тонкий. Это то же самое, что отказаться от резервов. С этим согласиться я не могу", – отметил Мишустин.

По словам премьер-министра, подобная ситуация складывалась в 1990-е годы.

"Сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось", – подчеркнул он.

Как указал Мишустин, накопленные резервы позволили стране пройти кризисы 2009 и 2014 годов. Он добавил, что бюджетная денежно-кредитная и налоговая политики в настоящее время самостоятельны.

10 мая Госдума на пленарном заседании утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ. Соответствующее постановление нижней палаты парламента было направлено президенту РФ.

Позже Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на должность председателя российского правительства. Документ вступает в силу со дня его подписания.

