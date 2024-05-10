Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Склады боекомплектов, гаубица М777 и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в районах Янтарного и Понятовки в Херсонской области, передает ТАСС со ссылкой на заявление организации "Русский Херсон".

Уточняется, что ликвидации прошли в районах Ивановки и Янтарного, а также рядом с населенным пунктом Понятовка.

"Около Днепровского пропала с радаров станция РЭБ", – добавили в заявлении.

Ранее подразделения группировки российских сил "Центр" освободили село Новокалиново в Донецкой Народной Республике и отбили за неделю 48 контратак ВСУ. Отмечается, что на данном направлении украинские войска потеряли свыше 2 360 человек и 83 единицы техники, включая 1 Leopard, 2 Abrams, 2 БМП Bradley и 1 БМП Marder.

До этого ВС РФ нанесли удары по складам с боекомплектом и расположению ВСУ в Харькове. Добавляется, что взрывы также произошли в городах Волчанск и Чугуев.