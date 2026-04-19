19 апреля, 05:57

В Госдуме предложили ввести кнопку "Пожаловаться на дипфейк" в соцсетях

Фото: depositphotos/pressmaster

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с инициативой нормативно обязать крупные российские цифровые платформы и социальные сети внедрить специальный инструмент для борьбы с поддельным контентом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение, адресованное главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

Парламентарий предлагает закрепить в нормативной базе требование о внедрении отдельной кнопки "Пожаловаться на дипфейк" в качестве самостоятельной категории обращения. Ключевым элементом инициативы является введение ускоренного порядка рассмотрения подобных жалоб с приоритетной модерацией, а также разработка механизмов оперативного взаимодействия с гражданами, чьи биометрические или персональные данные были незаконно использованы для создания синтезированного контента.

В документе подчеркивается, что стремительное развитие технологий искусственного интеллекта и генеративных моделей выводит проблему дипфейков на новый уровень угрозы. Подобные аудио- и видеоматериалы, имитирующие реальных людей, сегодня активно применяются не в развлекательных целях, а как инструмент дезинформации, мошеннических схем и репутационного давления.

По мнению Чернышова, действующие на данный момент механизмы подачи жалоб в соцсетях не учитывают специфику дипфейков и не предоставляют пользователям единого, интуитивно понятного и быстрого способа прямо указать на вводящий в заблуждение сгенерированный контент.

Реализация предложенной меры, отметил депутат, позволит значительно повысить уровень цифровой безопасности граждан, минимизировать риски распространения фейковой информации и укрепить доверие аудитории к отечественной цифровой среде.

Ранее член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин предупредил, что мошенники начали применять обновленную схему "фейк-босс" с использованием дипфейков. По его словам, злоумышленники начали рассылать видеосообщения и совершать звонки, имитируя не только голос, но и внешность руководителей компаний.

