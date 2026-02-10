Свыше 90% россиян считают невозможной замену госслужащих искусственным интеллектом

Фото: 123RF.com/pompjaideaw9

Более 90% россиян убеждены, что искусственный интеллект (ИИ) никогда не сможет заменить госслужащих, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом международного конгресса государственного управления".

"Считают, что да, может, только 4% граждан Российской Федерации, 92% ответили, что искусственный интеллект никогда не заменит государственных служащих (по данным ВЦИОМ), потому что эту способность сопереживать, чувствовать боль другого человека как свою собственную никакой искусственный интеллект не сможет реализовать никогда", – рассказал он.

По его словам, людям важно, чтобы их проблемы и радости были поняты и разделены. Кириенко подчеркнул, что ИИ действительно способен облегчить многие процессы как для граждан, так и для госслужащих, но никогда не сможет полностью заменить человека в управлении.

Замглавы администрации президента также напомнил, что по решению Владимира Путина в действующих в России школах губернаторов и мэров обучают, что государственная служба начинается со слова "служение".

"Если у человека это есть в душе и в сердце, то все остальное у него обязательно получится", – добавил он.

Ранее Путин назвал сферы, где ИИ сможет заменить человека, указав на розничную торговлю, финансы и страхование. Также в этот перечень глава государства включил оптовую торговлю, сектор государственного управления и некоторые другие. Вместе с тем президент указал, что ИИ будет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных.