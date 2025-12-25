Путин назвал сферы, где ИИ будет заменять человека

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе заседания государственного совета назвал сферы, где искусственный интеллект (ИИ) сможет заменить человека, указав на розничную торговлю, финансы и страхование.

Также в этот перечень вошли оптовая торговля, сектор государственного управления и некоторые другие.

"Необходима также оптимизация отраслевой структуры занятости за счет перераспределения трудовых ресурсов из сфер, где требуется и само по себе будет происходить снижение занятости, но это тоже уже понятно, какие это отрасли – там, где этот искусственный интеллект будет работать и заменять людей, это уже понятно, что будет происходить", – заявил Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в ближайшие 7 лет в экономику страны необходимо вовлечь 12,2 миллиона человек.

Помимо названных сфер, президент отметил, что ИИ также будет заменять работников начальных ступеней, в том числе творческих и интеллектуальных. Кроме того, по его словам, в значительной мере увеличится спрос на отдельные специальности и специалистов высшего уровня.

Глава государства пояснил, что расширение применения технологий ИИ в производственных процессах приведет не только к автоматизации отдельных операций и сокращению соответствующих рабочих мест, но и к созданию новых. Эти места, по словам Путина, будут требовать умения формулировать задачи, навыков работы с большими данными, способности брать на себя ответственность, а также обладания инженерным мышлением.

Также Путин потребовал ускорить внедрение в российскую армию робототехники и технологий ИИ. Он объяснил, что Вооруженные силы России должны и оставаться в авангарде технологического прогресса. Кроме того, глава государства призвал наращивать использование ИИ в системе управления в автономных боевых комплексах.

Вместе с этим президент подчеркивал, что нельзя допустить разделения общества на представителей элиты, которые что-то "генерят", и на тех, кто умеет только "нажимать кнопку". Он считает, что можно проиграть все, что дорого, если не использовать ИИ и возможности больших данных.