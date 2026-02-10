В Мариуполе мужчина устроил стрельбу из автомата в кафе

Фото: телеграм-канал "МВД по ДНР"

Мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова в одном из кафе в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

"Когда на место происшествия прибыли правоохранители, мужчина обстрелял из автоматического оружия стражей правопорядка и привел в действие имеющуюся у него гранату", – рассказали в ведомстве.

Чтобы остановить злоумышленника, правоохранителям тоже пришлось открыть огонь. В ходе задержания была организована зона безопасности. В результате никто из посетителей кафе не пострадал. Стрелок был ранен и задержан.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, хранении, передаче и сбыте оружия и боеприпасов, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия.

Ранее в Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна, ранив прохожего. Пострадавший обратился за медпомощью. Личность подозреваемого была установлена, им оказался 19-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", юноше грозит до 8 лет тюрьмы. Городской суд Сергиева Посада отправил злоумышленника под домашний арест.

