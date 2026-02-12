Депутат ГД Свищев предложил ввести в школах обучение основам работы с ИИ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В российских школах предложили ввести модуль либо отдельный предмет по обучению основам ответственного, безопасного и этичного использования нейросетей. С таким предложением депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, пишет ТАСС.

Депутат заявил, что современные школьники уже умеют пользоваться искусственным интеллектом (ИИ), однако делают это бессистемно и не думая о последствиях, в том числе для своей же безопасности. Поэтому необходимо помочь им сформировать ответственное и этичное отношение к взаимодействию с технологиями ИИ.

Свищев также попросил Кравцова поддержать создание открытой рабочей группы для выработки предложений по содержанию, формату и методике преподавания дисциплины и ее внедрения. Парламентарий надеется, что курс могут внедрить уже в следующем учебном году.

