11 февраля, 18:16

Политика

В ГД предложили разрешить студентам пересдавать один экзамен без потери стипендии

Фото: ТАСС/Андрей Кузин

В Госдуме предложили разрешить студентам раз в год пересдавать экзамен или зачет без потери стипендии. Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова есть в распоряжении РИА Новости.

С такой инициативой выступили депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым. Авторы идеи предлагают закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой студент может один раз за учебный год пересдать один экзамен или зачет, сохранив при этом стипендию.

Пересдача должна проходить в установленный короткий срок (например, до 30 дней), а у студента не должно быть других академических задолженностей по итогам семестра. Также предусматривается, что такой возможностью можно воспользоваться не чаще одного раза в год, а сам факт пересдачи должен фиксироваться в учетных системах вуза.

Депутаты подчеркивают, что инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки и психологического давления на студентов в период сессии, при этом академические требования не снижаются: стипендия сохраняется только при условии успешной сдачи дисциплины и отсутствия других долгов.

В обращении также отмечается, что в действующей системе даже одна пересдача фактически лишает студента стипендии вплоть до следующего назначения. Это влечет за собой, по мнению парламентариев, неоправданно серьезные финансовые последствия и излишний стресс.

Ранее Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы РФ в 2026 году. Например, чтобы поступить в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "сестринское дело", нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии. Для направлений "лечебное дело", "педиатрия" и "стоматология" потребуется получить 55 баллов по этим же предметам. Для обучения на фармацевта, следует иметь хотя бы 45 баллов по тем же предметам.

