11 февраля, 18:36

Экономика

Центробанк определил процедуру отказа от средств, полученных при мошенническом переводе

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Банк России установил порядок для граждан, которые хотят отказаться от зачисления на свой счет денег, полученных в результате мошеннических операций. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте регулятора.

По информации ЦБ, банки должны принять алгоритм действий, позволяющий клиенту оформить отказ от получения средств и вернуть их пострадавшему.

"Эти меры направлены на упрощение взаимодействия банков с клиентами, чьи реквизиты попали в базу данных регулятора о мошеннических операциях", – уточнили в ведомстве.

Гражданам, желающим воспользоваться процедурой, необходимо подать заявление в банк. Это можно сделать в отделении, через горячую линию или онлайн-банк. В заявлении нужно указать номер запроса по операции без согласия клиента (REQ), который предоставляется Банком России после рассмотрения обращения об исключении реквизитов из базы.

Банк, получивший заявление после рассмотрения, обязуется вернуть сумму мошеннической операции банку плательщика. После этого кредитная организация плательщика зачисляет деньги на счет пострадавшего и сообщает об этом в ЦБ. Регулятор учитывает соответствующую информацию при принятии решения об исключении сведений о гражданине из базы данных о мошеннических операциях.

Ранее Генпрокуратура сообщала о снижении числа IT-преступлений в России. Уточнялось, что количество подобных случаев за 2025 год снизилось до 675 тысяч, то есть на 11,8% меньше показателя 2024 года. Также в стране улучшилась раскрываемость подобных преступлений – на 13,5%.

