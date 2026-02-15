Форма поиска по сайту

МИД Индии заявил, что Западу придется смириться с решением страны по нефти из РФ

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западным странам придется смириться с решением его страны по поводу поставок российской нефти. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет EADaily.

На вопрос о том, откажется ли Нью-Дели от поставок нефти из РФ под давлением США, Джайшанкар ответил, что Индия будет самостоятельно принимать решения в этом направлении.

"Индия по-прежнему будет самостоятельно принимать решения, и эти решения не всегда вам будут по вкусу. Мы это понимаем. Вам придется с этим смириться", – подчеркнул министр.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио во время Мюнхенской конференции сообщил, что Индия пообещала отказаться от закупок российской нефти. По его словам, обещание было озвучено во время индийско-американских консультаций.

В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди согласился остановить покупки нефти из России. Позже администрация Белого дома приняла решение отменить дополнительные пошлины в размере 25%, введенные в отношении продукции из Индии.

Новости мира: в Индии выразили готовность продолжать закупать нефть у других стран

