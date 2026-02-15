Форма поиска по сайту

15 февраля, 14:55

Мэр Москвы

Собянин: новый мост соединит Живописную улицу и Щукинский полуостров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новый велопешеходный мост соединит Живописную улицу и Щукинский полуостров в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Протяженность сооружения составит около 610 метров. Благодаря ему более 80 тысяч москвичей смогут удобнее добираться до популярных пляжей на Щукинском полуострове. Кроме того, появится новый пешеходный и велосипедный маршрут между районами Щукино и Строгино.

Согласно проекту, также возведут 2 регулируемых наземных пешеходных перехода через Живописную улицу. Это позволит сократить путь к пригородной зоне от 15 до 30 минут по сравнению с использованием наземного транспорта, рассказал мэр.

Помимо этого, на перекрестке с улицей Академика Бочвара установят светофор. Для удобства около въезда на мост сделают велопарковку.

Ранее Собянин уточнил, что в ближайшие 3 года в столице возведут 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. До конца 2026 года планируется начать строительство южной части МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД, а также провести реконструкцию Симоновской и Крутицкой набережных.

На Болотной набережной началось строительство пешеходного моста

