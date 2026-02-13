Форма поиска по сайту

13 февраля, 12:58

Транспорт

Собянин утвердил планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил планы развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2026 год и подвел итоги работы градостроительного комплекса за 2025-й. Об этом следует из официального канала столичного мэра в MAX.

Он подчеркнул, что в минувшем году был завершен первый этап Троицкой линии метро длиной 25,2 километра – 11 станций от "ЗИЛа" до "Новомосковской".

Кроме того, градостроительный комплекс начал проходку тоннелей Бирюлевской линии, а также ввел около 100 километров новых дорог, 27 пешеходных переходов, 18 современных эстакад, тоннелей и мостов.

Что касается 2026-го, то ключевым событием в сфере метростроения Собянин назвал завершение строительства первого участка Рублево-Архангельской линии метро. В него войдут станции "Деловой центр", "Шелепиха", а также новые: "Звенигородская", "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева".

Планируется построить и более 90 километров новых дорог, добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" идет строительство самого протяженного тоннеля столичного метрополитена, проходящего под водоемами.

По словам мэра, старт работ пришелся на середину января – тоннелепроходческому комплексу "Лилия" нужно будет пройти 3,34 километра, из которых 2 находятся под Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

Собянин рассказал, как строится самый длинный подводный тоннель столичного метро

