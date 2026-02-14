Форма поиска по сайту

14 февраля, 23:30

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники одержали первенство в чемпионате России по шахматам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали медали на чемпионате России по шахматам в Сочи. В соревнованиях приняли участие около тысячи спортсменов из разных регионов страны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Особенно отличились воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника. В категории девушек до 17 лет в быстрых шахматах победила вице-чемпионка мира Диана Преображенская, а в блице она завоевала серебро. Среди юношей до 17 лет бронзу в блице получил Лука Тыртышников.

В классических шахматах школа также показала высокий результат. Арсений Клещевников стал победителем первенства среди юношей до 15 лет, а Вадим Стариков – серебряным призером в этой же возрастной категории.

Также отметились самые юные участники. Адам Магомедов стал чемпионом среди мальчиков до 9 лет, а Наталья Мельникова – серебряным призером среди девочек того же возраста. В быстрых шахматах среди мальчиков до 9 лет серебро завоевал Александр Бартагов из центра детского и юношеского творчества "Бибирево".

Воспитанники Московского городского физкультурно-спортивного объединения и спортивных школ "Юность Москвы" и "Восток" получили медали во всех дисциплинах.

В шахматной композиции золото завоевал Федор Коновалюк, серебро получила Алисия Лубенко, а бронзу поделили Тимур Парпиев и Илья Османов. В блице чемпионами стали Татьяна Мозолевская, Александр Усов, который также победил в классических шахматах и получил серебро в быстрых, и Кирилл Морозевич. Бронзу завоевала Алиса Генриэтта Юнкер.

Среди быстрых шахмат отличились также Марат Гильфанов, Любовь Фролова и Анастасия Барабаш.

"Поздравляю ребят и тренеров! Блестящий результат!", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее десятилетний шахматист из России Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера. В Федерации шахмат РФ пояснили, что такой титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.

