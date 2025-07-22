10-летний российский шахматист Шогджиев стал международным мастером

Фото: телеграм-канал "Федерация шахмат России"

Десятилетний российский шахматист Роман Шогджиев официально получил звание международного мастера, передает пресс-служба Федерации шахмат РФ.

Как пояснили в организации, данный титул является промежуточным этапом на пути к званию гроссмейстера. Решение о присвоении текущего ранга было принято советом Международной шахматной федерации (FIDE). Более того, достижение было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса и в Книге рекордов России.

В январе текущего года тогда еще девятилетний Шогджиев побил мировой рекорд, став самым юным шахматистом в истории, получившим звание международного мастера. Вместе с тем в 2024 году он стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет.

Ранее 12-летний школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам в Сербии в возрастной категории до 13 лет. Всего в турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран, а в российскую сборную входили 48 человек, из которых 24 были москвичами.