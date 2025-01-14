Девятилетний шахматист из России Шогджиев побил мировой рекорд

Фото: телеграм-канал "Федерация шахмат России"

Девятилетний шахматист Роман Шогджиев из России побил мировой рекорд, передает "Спорт-Экспресс".

Он стал самым юным шахматистом в истории, получившим звание международного мастера. Достижение было зафиксировано на турнире RadnickiChess IM.

Шогджиев проиграл лишь победителю турнира Суату Аталику. Таким образом, российский шахматист заработал свой первый балл в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.

В 2024 году он стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет.

Ранее российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. Соревнования завершились в Нью-Йорке. Так, в финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, однако затем победу дважды подряд одержал Непомнящий.

Впервые в истории чемпионами мира по блицу стали два гроссмейстера.