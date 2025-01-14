14 января, 10:37Спорт
Девятилетний шахматист из России Шогджиев побил мировой рекорд
Фото: телеграм-канал "Федерация шахмат России"
Девятилетний шахматист Роман Шогджиев из России побил мировой рекорд, передает "Спорт-Экспресс".
Он стал самым юным шахматистом в истории, получившим звание международного мастера. Достижение было зафиксировано на турнире RadnickiChess IM.
Шогджиев проиграл лишь победителю турнира Суату Аталику. Таким образом, российский шахматист заработал свой первый балл в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней, побив рекорд аргентинца Фаустино Оро почти на месяц.
В 2024 году он стал победителем чемпионата мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше 10 лет.
Ранее российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу. Соревнования завершились в Нью-Йорке. Так, в финальном матче Карлсен выиграл первые две партии, однако затем победу дважды подряд одержал Непомнящий.
Впервые в истории чемпионами мира по блицу стали два гроссмейстера.
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