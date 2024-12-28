Шахматист Карлсен заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с FIDE

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Норвежский шахматист Магнус Карлсен, которого дисквалифицировали на чемпионате мира по рапиду в 2024 году в Нью-Йорке, заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с FIDE (Международной федерацией шахмат). Об этом сообщает RT со ссылкой на GothamChess.

В девятом туре чемпионата Карлсен проигнорировал предупреждения федерации и повторно нарушил дресс-код, надев джинсы, за что его отстранили от участия в соревнованиях. В ответ на это решение спортсмен сказал, что устал от организации.

"Приношу свои извинения зрителям – возможно, это глупый принцип, но мне не кажется, что это весело", – заявил шахматист.

Между тем гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам. В 14-й партии за мировую корону он одержал победу над китайцем Дин Лижэнем. Игра завершилась после 58-го хода. Итоговый счет составил 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Доммараджу.