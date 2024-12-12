Индийский шахматист Доммараджу в 18 лет стал новым чемпионом мира

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам, пишет RT. В 14-й партии за мировую корону он одержал победу над китайцем Дин Лижэнем.

Игра завершилась после 58-го хода. Итоговый счет составил 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Доммараджу.

При этом после 12-й партии счет был равным. Победу в ней одержал Дин Лижэнь, что позволило ему на тот момент уравнять шансы.

До этого россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

