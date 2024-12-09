Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

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Китайский шахматист и действующий чемпион мира Дин Лижэнь сравнял счет в борьбе за мировую шахматную корону, обыграв в последней партии индийского гроссмейстера Доммараджу Гукеша.

Лижэнь играл белыми фигурами. После 12-й партии итоговый счет составил 6:6.

Следующая встреча запланирована на 11 декабря. Всего будет сыграно 14 партий, в которых дается 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода.

Однако обладатель шахматной короны может быть определен досрочно, если один из участников наберет 7,5 очка. Тай-брейк в случае ничьей будет проходить 13 декабря.

Ранее россиянка Александра Горячкина победила на втором этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации. В финальном, девятом туре россиянка черными фигурами сыграла вничью с Нургюл Салимовой из Болгарии. По итогам турнира шахматистка набрала 7 очков.

