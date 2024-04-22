17-летний индийский шахматист Гукеш выиграл турнир претендентов

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17-летний индиец Доммараджу Гукеш стал победителем турнира претендентов по шахматам, который проходил в Торонто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соревнований.

В последнем туре Гукеш сыграл вничью с американцем Хикару Накамурой. Россиянин Ян Непомнящий и представитель США Фабиано Каруана также сыграли вничью. По результатам турнира Гукеш набрал 9 очков, Непомнящий, Накамура и Каруана – по 8,5 очка. Индиец стал самым молодым победителем турнира претендентов.

Теперь представитель Индии поборется с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем за мировую шахматную корону. Матч пройдет в этом году.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Анастасия Боднарук победила на чемпионате мира по рапиду. Спортсменка обыграла соперницу из Индии Хампи Конеру.

До этого российский шахматист Владислав Артемьев досрочно выиграл турнир по рапиду "Шахматные звезды. 3.0". Он проходил с 14 по 19 декабря на базе комплекса "Лужники". Артемьев набрал 6,5 из 8 очков.