Россиянка Александра Горячкина завоевала Кубок мира по шахматам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Россиянка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира по шахматам в Баку.

Она обыграла на тай-брейке Нургюл Салимову из Болгарии. Соперница сдалась на 105-м ходу. Итоговый счет матча составил 2,5:1,5 в пользу Горячкиной.

В первой партии финала, прошедшей в субботу, шахматистки не выявили победителя. Вторая партия, прошедшая накануне, также завершилась ничьей. 21 августа победой россиянки завершились решающие партии финала женского Кубка мира.

24-летняя Горячкина играла белыми фигурами. Это ее первая победа в соревновании за Кубок мира.

Ранее россиянина Сергея Карякина вернули в рейтинг Международной шахматной федерации. Его исключили из рейтинга 28 февраля этого года, так как он не принимал участия в международных соревнованиях более года. На момент исключения он считался 10-м шахматистом мира.

Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам 2012 года и чемпионом мира по блицу 2016 года.