Дин Лижэнь обыграл Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь одержал победу над россиянином Яном Непомнящим на тай-брейке и стал 17-м чемпионом мира. Об этом сообщает ТАСС.

Матч состоялся в Астане. После 14 партии на встрече зафиксировали равный счет в 7:7, поэтому спортсменам назначили дополнительные 4 партии в быстрые шахматы. Первые три были сыграны в ничью, однако в четвертой представитель Китая одержал победу.

"В момент, когда Ян сдался, я не мог контролировать эмоции. Я хотел плакать. Это тяжелый турнир для меня. Хочу поблагодарить моих друзей, сейчас я чувствую облегчение", – подчеркнул Лижэнь.

По словам Непомнящего, он имел все шансы на выигрыш. Тай-брейк он назвал лотерей и отметил, что китайский гроссмейстер смог воспользоваться моментами.

"Я не мог представить, что позицию в четвертой партии тай-брейка можно проиграть", – добавил россиянин.

29 апреля Непомнящий сыграл в ничью с китайским гроссмейстеромм Дином Лижэнем в последней 14-й партии матча за мировую шахматную корону. Лижэнь заявил, что по ходу 14-й партии матча он старался не думать о статусе чемпиона мира, который он мог получить в случае победы.

"Актуальный репортаж": в Москве произошла драка за возможность поиграть в шахматы